Участники "Евровидения-2020" дистанционно спели вместе

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Представители 41 страны, которые должны были принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", в субботу вечером спели вместе композицию Love Shine a Light каждый из своего города. Эта метафора объединения Европы на фоне всеобщей изоляции из-за пандемии коронавируса стала кульминацией специального шоу "Европа зажигает свет".

Концерт "Европа зажигает свет" (Europe Shine A Light) заменил финал 65-го по счету конкурса "Евровидения", который должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды), но был отменен решением Европейского вещательного союза из-за пандемии коронавируса. В России шоу транслировал Первый канал.

"Впервые в истории никакой конкуренции, а вместо нее уникальное сотрудничество - на расстоянии, но все равно мы вместе, - объявили ведущие шоу Ян Смит и Эдсилия Ромбли. - Мы с гордостью представляем: музыканты "Евровидения-2020" с песней Love Shine a Light". С этой композицией британская группа Katrina and the Waves выиграла конкурс в 1997 году.

В номере приняла участие и группа Little Big, которая должна была представлять на европейском смотре Россию. "Мы сожалеем о ситуации с пандемией, но мы верим, что это станет большим шагом к объединению мира и концепции национальностей уступят место концепции человечности", - обратились к зрителям солисты коллектива Илья Прусикин и Софья Таюрская. Их клип на конкурсную песню Uno стал самым популярным на "Евровидении" - более 95 млн просмотров на Youtube.

Девяносто музыкантов Роттердамского филармонического оркестра, также из самоизоляции, исполнили оркестровую версию композиции Love Shine a Light. Их выступление сопровождали кадры с достопримечательностями стран-участниц "Евровидения".

Богатая история и надежда на будущее

В ходе шоу выступили ведущие представили всех музыкантов, которые должны были принять участие в "Евровидении-2020". В концерте приняли участие и звезды конкурса прошлых лет.

Двукратный победитель конкурса (1980 и 1987 годов) ирландский певец и композитор Джонни Логан спел свою What"s Another Year с поклонниками смотра. Триумфатор смотра 1979 года Гали Атари вышла на связь из Иерусалима, чтобы исполнить свой хит Hallelujah с хором участников "Детского Евровидения". На пустых улицах Белграда Мария Шерифович спела Molitva, с которой выиграла конкурс в 2007 году. Швед Монс Сельмерлев, победивший в 2015 году, исполнил в своем саду акустическую версию Heroes ("Герои"), посвятив ее тем, кто сегодня находится на передовой борьбы с коронавирусом.

Победительница "Евровидения-2018", израильтянка Нетта Барзилай представила свою новую песню Cuckoo. "Эта песня о сомнениях, о том, что ты всегда зависишь от того, как люди тебя принимают. А потом нужно услышать "ку-ку" в своей голове. С другой стороны, мне хотелось поддержать людей в самоизоляции, когда очень сложно психологически", - пояснила певица.

С обращением к поклонникам "Евровидения" выступил Бьорн Ульвеус, участник группы ABBA, победившей на смотре в 1974 году. Он рассказал, как его маленький внук не верил, что парень с гитарой в виде звезды на телеэкране - его дед.

"Ему было очень сложно в это поверить. Если честно, когда я смотрю тот клип с конкурса "Евровидение", мне тоже сложно в это поверить. Но конкурс европейской песни стал для нас отличной стартовой площадкой. И до сих пор этот конкурс остается самым радостным телесобытием года. Он обезоруживающе европейский, он позволяет вам забыть все и просто веселиться. Даже ненадолго забыть о коронавирусе", - отметил музыкант.

Европейский вещательный союз уже объявил, что в 2021 году конкурс состоится, его все же примет Роттердам.