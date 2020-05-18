Новый сезон "Смешариков" выйдет после 10-летнего перерыва в онлайн-кинотеатре

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьера новых эпизодов мультипликационного сериала "Смешарики" в формате 2D, предыдущий сезон которого выходил в 2010 году, состоится в понедельник на платформе "КиноПоиск HD". Новые серии будут близки к самым ранним эпизодам, их сюжеты расскажут юным зрителям о жизни, дружбе, взаимопонимании, сообщила ТАСС продюсер проекта Юлия Николаева.

Премьера "Смешариков" состоялась в 2003 году. Помимо "классических" серий, существуют также полнометражные мультфильмы и спин-оффы, в частности о финансовой грамотности, с участием тех же героев. В ноябре 2019 года правообладатель "Смешариков" - группа компаний "Рики" - заключил соглашение о сотрудничестве с компанией "Яндекс" для создания новых детских проектов для семейной аудитории и совместного выпуска нового сезона проекта.

"В новых сюжетах по-прежнему поднимаются актуальные темы для зрителей разных возрастов - о жизни, друзьях, взаимопонимании. Этот формат мы называем истории "с двойным дном", когда ситуации, поведение героев, их эмоции понятны и взрослым, и детям. Такая многослойность раскрывает разные уровни смыслов, что так ценят поклонники сериала. Мы хотели, чтобы новый сезон был максимально близок к тем самым "Смешарикам" из детства. Для этого была собрана большая часть команды, которая начинала создавать сериал еще в 2003 году. Надеемся, что нам удалось сохранить трогательную простоту и душевность проекта", - поделилась Николаева.

Новый сезон, в котором зрители вновь увидят любимых героев - Ежика, Кроша, Бараша, Нюшу, Копатыча, Лосяша и других, будет состоять из 52 эпизодов. Над сериалом продолжают работать художественный руководитель Анатолий Прохоров, ведущий режиссер Денис Чернов, сценаристы Дмитрий Яковенко и Светлана Мардаголимова, а также композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев.

Как сообщил ТАСС генеральный продюсер группы компаний "Рики" Илья Попов, разработка сериала "Смешарики" в самом начале пути заняла полтора года. Первые эскизы персонажей создала художник Мария Колесникова - из двадцати придуманных героев до экранов добрались девять. Премьера первой серии под названием "Скамейка" состоялась на канале "Россия" в программе "Спокойной ночи, малыши!" и СТС, где мультфильм демонстрировали на протяжении десяти лет практически ежедневно.

"Вместе со Смешариками росла и наша команда. Сейчас в ГК "Рики" работает более 500 ярких талантов. Поначалу мы могли выпускать только одну шестиминутную серию в месяц, а сейчас на наших студиях мы выпускаем в 20 раз больше анимации. Самих "Смешариков" выпущено уже более 600 серий. <…> 1 июня мы отпразднуем семнадцатилетие проекта, а сегодня всей командой радуемся выходу нового сезона "Смешариков" в классическом 2D-формате, который так ждали поклонники сериала", - добавил Попов.