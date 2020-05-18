Эксперт назвал жанры, которые могут стать популярными в России после пандемии

"Я думаю, что, в первую очередь, зрители захотят смотреть что-нибудь легкое, - сказал Разлогов ТАСС в понедельник. - Комедия, любовная мелодрама и, естественно, блокбастеры, но их не сразу начнут выпускать, потому что пандемия должна окончиться не только у нас, но и во всем мире". Только после стабилизации ситуации, по его мнению, в кинотеатрах начнут выходить блокбастеры.

"Сначала на экраны выйдут картины, которые попроще", - уверен Разлогов. Он также предполагает, что успехом у публики будут пользоваться фильмы, рассказывающие о пандемии. "Это ленты, связанные с эпидемиями, болезнями и так далее", - сказал киновед, добавив, что в данном случае речь идет скорее о сериалах, а не о полнометражных художественных фильмах.

Также Разлогов советует снять комедийный фильм про события вокруг пандемии. "Я бы снял комедию на тему всех этих пропусков, необходимых для поездок по городу, и всяких прочих вещей, - пояснил он. - Но это не сразу сделают. Хотя какой-то гротеск можно было бы придумать".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умерли 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.