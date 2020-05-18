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Пандемия коронавируса нового типа

Библиотеки и музеи в Татарстане начнут работать по предварительным заявкам

В регионе с 17 мая также разрешаются индивидуальные тренировки с персональным тренером в спортивных и фитнес-центрах, плавательных бассейнах

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Руководство Татарстана разъяснило порядок работы республиканских библиотек и музеев, которые ранее были закрыты для посещения в условиях пандемии коронавируса: в частности, библиотеки начнут выдавать книги читателям по предварительным заявкам, а музеи - проводить экскурсии для групп до пяти человек. Об этом в понедельник сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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17 мая на официальном портале правовой информации региона появилось постановление кабинета министров Татарстана, которым разрешаются работа музеев и библиотек и проведение индивидуальных тренировок с персональным тренером в спортивных центрах, плавательных бассейнах и фитнес-центрах, "при условии, что один тренер одновременно тренирует не более одного человека". Настоящее постановление вступает в силу с понедельника дня.

"Библиотеки осуществляют книговыдачу по предварительным заявкам, в читальных залах не осуществляется обслуживание; информационно-справочное обслуживание - дистанционно. При посещении музеев в одном зале находятся не более десяти человек, с соблюдением мер соцдистанции. Экскурсионное обслуживание групп до пяти человек - по предварительным заявкам", - сказала она, отметив, что приказ, устанавливающий порядок обслуживания в условиях пандемии, издало министерство культуры Татарстана.

Как уточнила Галимова, при обслуживании населения в соответствии с требованиями Роспотребнадзора все учреждения обязаны соблюдать эпидемиологические нормы, речь идет о контроле температуры тела, масках, перчатках. Сами помещения до посещения проходят санобработку и проветривание.

"Обслуживание по книговыдаче будет осуществляться в индивидуальном порядке, то есть каждого человека [отдельно]. Предварительно он может заказать книгу, прийти и получить в определенное время данное необходимое издание. Музейное обслуживание будет также осуществляться с учетом требований, предъявляемых в соответствии с нынешней ситуацией, и это предполагает одномоментное нахождение в зале не более десяти человек с соблюдением норм социального дистанцирования, экскурсионное обслуживание предполагается в индивидуальном порядке по предварительной записи по группам не более пяти человек", - сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, чей видеокомментарий распространила пресс-служба президента республики. На территориях музеев-заповедников допускается обслуживание групп до десяти человек, но с использованием соответствующих мер радиообслуживания (аудиогиды, радиогиды). Для оборудования, используемого повторно, предусмотрена санитарная обработка, уточнила Аюпова.

По окончании майских праздников власти Татарстана пошли на поэтапное смягчение ограничений, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. В частности, режим самоизоляции стал носить для жителей республики рекомендательный характер.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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