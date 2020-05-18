Название для нового здания Музеев Московского Кремля выберут после снятия карантина

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Окончательные итоги конкурса на лучшее название нового здания Музеев Московского Кремля на Красной площади подведут после снятия карантина, когда экспертное жюри соберется, обсудит лучшие варианты и сформирует окончательное решение. Об этом сообщила на онлайн-брифинге в понедельник генеральный директор ММК Елена Гагарина.

"Мы провели конкурс, который был объявлен 10 марта, и разработали большую концепцию, сделали сайт, посвященный этой проблеме. Мы получили в результате около 500 различных предложений, из которых мы выбрали четыре", - рассказала Гагарина.

Итоги планировалось подвести 18 мая, в Международный день музеев, однако члены жюри считают, что ни одно из предложенных названий не является идеальным. "Я надеюсь, в ближайшее время, когда мы выйдем из карантина, мы все соберемся, еще раз обсудим эту проблему и выработаем окончательное решение, которое представим", - сказала Гагарина.

Участники конкурса представили такие названия, как "Красная палата", "Корпус Клейна", "Новая Оружейная палата". Гагарина отметила, что имя Романа Клейна - архитектора, построившего здание, фигурирует во многих вариантах. "У нас есть сомнения, что все посетили Музеев Московского Кремля знают имя Клейна. Но и отсылка к местоположению - это очень важный момент в определении названия <...> Мне кажется, что отсылка к адресу - это очень важно, очень существенно", - сказала она.

Одна из заявок пришла от Константина Мишуровского - звонаря Кремлевских соборов с 1992 года. Он предложил вариант "Кремлевские музейные ряды", отсылающий к историческому названию этого здания. "И я должна сказать, что все наши члены жюри также высказали определенное мнение по поводу того, что мы услышали. Например, Михаил Ефимович Швыдкой считает, что все варианты являются небезупречными, для того, чтобы добиться идеального результата, нам необходимо собраться, межу собой побеседовать и финальную редакцию названия представить. Я с ним согласна", - сказала Гагарина.

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова считает, что имя Клейна связано в первую очередь со строительством Пушкинского музея, поэтому нет необходимости использовать его имя в названии нового здания Музеев Московского Кремля. Также она считает, что в названии должно фигурировать понятие "сокровищница".

О конкурсе

Конкурс проходил онлайн в три этапа, к участию приглашались все желающие старше 14 лет. Первый этап - прием конкурсных материалов - проходил с 10 марта до 15 апреля 2020 года. Отбор материалов проводился до 15 мая 2020 года. Авторы трех лучших предложенных названий будут награждены памятными подарками.

В состав конкурсной комиссии вошли президент Пушкинского музея Ирина Антонова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, пианист, президент фонда "Новые имена" Денис Мацуев, директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, художники Покрас Лампас и Таус Махачева и другие.

О новом здании

Строительство нового музейного комплекса планируется завершить в конце 2021 года. Он разместится в бывших Средних торговых рядах, построенных в 1889-1893 годах по проекту архитектора Романа Ивановича Клейна. В комплексе будут располагаться коллекции, которые сейчас экспонируются в Оружейной палате, а также собрания, находящиеся в запасниках. Здесь будут представлены Византийские древности, произведения фирмы Карла Фаберже, коллекции древнерусского искусства и русского искусства XVI-XVII веков, собрание знамен и многое другое.

Отдельный зал будет посвящен придворной культуре XVIII века. Кроме того, на время реставрационных работ в Оружейной палате Кремля на Красную площадь переместится коллекция государственных регалий. Также на новых площадях откроются два больших выставочных зала для временных экспозиций. Помимо экспозиционных пространств, в музейном комплексе разместятся современные конференц-залы, лекторий, детский центр, зоны отдыха, кафе, магазины. Музей, общая площадь которого составит более 80 тыс. квадратных метров, будет приспособлен для приема посетителей с ограниченными возможностями.