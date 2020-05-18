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Мариинский театр объявил о переносе фестиваля "Звезды белых ночей"

Он должен был состояться с 17 мая по 26 июля. Новые сроки проведения фестиваля пока неизвестны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Мариинский театр в Санкт-Петербурге объявил о переносе XXVIII Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей", который должен был пройти с 17 мая по 26 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы театра в понедельник.

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"В связи с временным запретом на проведение массовых мероприятий Мариинский театр вынужден перенести XXVIII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей". Без фестиваля, основанного в 1993 году, уже невозможно представить себе культурную жизнь Петербурга, поэтому администрация театра сделает все возможное, чтобы провести его в новые сроки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что театр постарается сохранить большую часть ранее запланированных событий. "Подробная информация о программе и новых датах проведения "Звезд белых ночей" будет опубликована позднее", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль "Звезды белых ночей" считается одним из главных культурных событий в Санкт-Петербурге и в России. Его афиша традиционно включает все лучшее и новое, что было сделано артистами труппы в текущем сезоне, а также премьеры, выступления известных приглашенных певцов, танцовщиков, инструменталистов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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