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THR: умер актер, сыгравший в фильмах "Лицо со шрамом" и "Малхолланд драйв"

Джино Сильва ушел из жизни в возрасте 72 лет

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Актер Джино Сильва, персонаж которого убивает героя Аль Пачино в конце фильма "Лицо со шрамом", умер в США в возрасте 72 лет. Об этом сообщил в воскресенье журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, Сильва умер еще 9 мая в результате прогрессирующей лобно-височной деменции. Актер снимался преимущественно в эпизодических ролях и сериалах. Известность ему принесло именно одно из таких небольших появлений на экране. В конце классического гангстерского фильма Брайна Де Пальмы "Лицо со шрамом" его персонаж, обозначенный в сценарии как "Череп", убивает главного героя Тони Монтану, который пытается отбить нападение на свой особняк.

Хотя "Череп" не произносит ни слова, созданный им образ молчаливого убийцы запомнился зрителям: в рейтинге одного из американских журналов, посвященных кинематографу, персонаж Сильвы занял седьмое место в списке самых ярких бандитов в кино.

С 1974 года, когда началась его карьера, актер появился в таких сериалах как "Полиция Майами: отдел нравов", "Звездный путь: Энтерпрайз", "Как был покорен Запад", "Дни нашей жизни", "Крутой Уокер: правосудие по-техасски". Среди работ на большом экране - небольшие роли в одной из частей "Парка Юрского периода" и "Амистаде" Стивена Спилберга, фильме "Малхолланд драйв" Дэвида Линча.

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