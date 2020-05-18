Бекмамбетов планирует снимать screenlife-фильмы для американского дистрибьютора

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Студия "Базелевс" Тимура Бекмамбетова планирует подписать контракт с рынкообразуюшей компанией-дистрибьютером из США на создание фильмов в формате screenlife, где все действие происходит на экране электронного устройства. Контракт должен быть заключен на Международном онлайн-рынке контента Key Buyers Event: Digital Edition, сообщил глава компании в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Я надеюсь, что в рамках нашего рынка мы подпишем контракт с одним из американских мейджоров на производство пакета фильмов скринлайф в течение года. Мы должны будем для них снять, а они - выпустить в международный прокат", - сказал он.

Бекмамбетов добавил, что на онлайн-рынке планируется показ отрывков готовых новых фильмов компании "Базелевс". Ранее студия запустила конкурс идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса и самоизоляции, снятых в формате screenlife. Киноальманах из них получит название "Истории карантина". "Мы планируем также подвести итоги нашего конкурса <...> Мы объявили конкурс, получили более 300 заявок из разных стран - Бельгии, Великобритании, Франции, Польши. Мы покажем работы финалистов, расскажем, как дальше будет развиваться процесс реализации этих работ", - отметил Бекмамбетов.

Международный онлайн-рынок контента Key Buyers Event: Digital Edition пройдет с 8 по 14 июня на специально разработанной платформе. Участников ожидают презентации российских компаний и их новых проектов, показы документальных и художественных фильмов, сериалов и анимации. Международным закупщикам представят проекты для совместного производства.