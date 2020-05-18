{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бекмамбетов планирует снимать screenlife-фильмы для американского дистрибьютора

Студия "Базелевс" планирует показ отрывков готовых новых фильмов на онлайн-рынке

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Студия "Базелевс" Тимура Бекмамбетова планирует подписать контракт с рынкообразуюшей компанией-дистрибьютером из США на создание фильмов в формате screenlife, где все действие происходит на экране электронного устройства. Контракт должен быть заключен на Международном онлайн-рынке контента Key Buyers Event: Digital Edition, сообщил глава компании в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Я надеюсь, что в рамках нашего рынка мы подпишем контракт с одним из американских мейджоров на производство пакета фильмов скринлайф в течение года. Мы должны будем для них снять, а они - выпустить в международный прокат", - сказал он.

Бекмамбетов добавил, что на онлайн-рынке планируется показ отрывков готовых новых фильмов компании "Базелевс". Ранее студия запустила конкурс идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса и самоизоляции, снятых в формате screenlife. Киноальманах из них получит название "Истории карантина". "Мы планируем также подвести итоги нашего конкурса <...> Мы объявили конкурс, получили более 300 заявок из разных стран - Бельгии, Великобритании, Франции, Польши. Мы покажем работы финалистов, расскажем, как дальше будет развиваться процесс реализации этих работ", - отметил Бекмамбетов.

Международный онлайн-рынок контента Key Buyers Event: Digital Edition пройдет с 8 по 14 июня на специально разработанной платформе. Участников ожидают презентации российских компаний и их новых проектов, показы документальных и художественных фильмов, сериалов и анимации. Международным закупщикам представят проекты для совместного производства.

Теги
СШАРоссияБекмамбетов, Тимур Нуруахитович
Реклама на ТАСС
THR: умер актер, сыгравший в фильмах "Лицо со шрамом" и "Малхолланд драйв"
Джино Сильва ушел из жизни в возрасте 72 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС