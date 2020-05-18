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Организаторы Key Buyers Event гарантируют безопасность контента на онлайн-рынке

У российских компаний есть достаточный опыт обеспечения безопасности онлайн-контента, считает гендиректор компании SPB TV Кирилл Филиппов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Контенту кинокомпаний, который будет презентован на Международном онлайн-рынке Key Buyers Event: Digital Edition будет обеспечена максимальная безопасность. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор компании SPB TV Кирилл Филиппов.

"Что касается защищенности контента, мы уверены, что в этой ситуации он будет защищен лучшим способом, который есть на сегодняшний день в мире <...> Мы все усилия направим на то, чтобы сделать это безопасно", - рассказал Филиппов.

По его словам, у российских компаний есть достаточный опыт обеспечения безопасности онлайн-контента. У отечественных компаний выходило много совместных проектов с международными платформами, которые проводили сертификацию российских систем. Так, были осуществлены совместные проекты компаний Amediateka и HBO.

Как добавила генеральный директор компании "Роскино" Евгения Маркова, есть моменты, которые от организаторов не зависят, а зависят от платформы. "Есть такие элементы как все возможные атаки. С нашей стороны, мы разработали систему вотермарок. [На] весь контент, который идет в стримингах, платформа накладывает <...> свои вотермарки. И практически 100% стримингового контента, за исключением co-produktion питчингов, идет под вотермарками", - отметила она.

Международный онлайн-рынок контента Key Buyers Event: Digital Edition пройдет с 8 по 14 июня на специально разработанной платформе. Участников ожидают презентации российских компаний и их новых проектов, показы документальных и художественных фильмов, сериалов и анимации. Международным закупщикам представят проекты для совместного производства.

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