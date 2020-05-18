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Умер актер Мишель Пикколи

Причиной смерти актера стал инсульт
Мишель Пикколи EPA-EFE/CHRISTOPHE KARABA
Описание
Мишель Пикколи
© EPA-EFE/CHRISTOPHE KARABA

ТАСС, 18 мая. Французский актер кино и театра Мишель Пикколи умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщило в понедельник AFP со ссылкой на его семью и друзей.

"Мишель Пикколи ушел из жизни 12 мая в окружении своей жены Людивин и детей <...> из-за инсульта", - говорится в заявлении друга актера и бывшего директора Каннского кинофестиваля Жиля Жакоба.

Мишель Пикколи родился 27 декабря 1925 года. За свою карьеру он сыграл более чем в двухстах художественных картинах, неоднократно был удостоен главной французской кинопремии "Сезар". Слава к актеру пришла по большей части после фильма "Презрение" (Le m pris, 1963) Жан-Люка Годара.

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