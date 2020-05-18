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Петр Тодоровский-младший снимет сериал "Полет" с Ефремовым и Акиньшиной

По сюжету, герои должны были лететь в Тюмень, но из-за ошибки поездка отменяется. Самолет терпит катастрофу, а герои получают шанс прожить жизнь заново

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Петр Тодоровский, сын режиссера Валерия Тодоровского, снимет сериал "Полет" с актерами Михаилом Ефремовым и Оксаной Акиньшиной. Об этом в понедельник рассказал соруководитель компании Premier Studios, директор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению международного онлайн-рынка аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: digital edition.

По его словам, компания представит на онлайн-рынке трейлер нового драматического сериала Петра Тодоровского. Сериал, как уточнили ТАСС в пресс-службе Premier Studios, носит название "Полет".

"Это проект Пети Тодоровского. В нем потрясающий абсолютно актерский состав и крутая завязка. Хочется верить, что западные коллеги тоже заинтересуются этим проектом", - рассказал он.

По сюжету, сообщил Федорович, секретарь в строительной компании ошибается с покупкой билетов, и герои сериала, которые должны были лететь в Тюмень, никуда не летят. Самолет же терпит катастрофу. Герои получают шанс прожить жизнь заново. "Как они им, [этим шансом], распоряжаются, интересно наблюдать. Очень интересный актерский состав, там Ефремовы - Михаил и Никита - старший и младший, Оксана Акиньшина и многие другие", - рассказал он.

Продюсер также анонсировал проекты для рынка - "Аванпост", проект "Рюрик", который снимает Андрей Кравчук. "Этот проект, ["Рюрик"], совершенно очевидно без участия западных партнеров мы вытянуть в нынешней ситуации не сможем. Мы надеемся, что по результатам этого мероприятия у нас появятся партнеры", - сказал Федорович.

Первый международный онлайн-рынок российского аудиовизуального контента пройдет с 8 по 14 июня 2020 года.

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