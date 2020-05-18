Трансляции акции "Ночь музеев" посмотрели более 2 млн пользователей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 2 млн пользователей посмотрели в социальных сетях трансляции всероссийской акции "Ночь музеев", которая прошла 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ в понедельник.

"В этом году акция "Ночь музеев" прошла полностью в онлайн-формате. На портале "Культура.РФ" и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" состоялось 49 трансляций, которые посмотрели более 2 млн человек", - говорится в сообщении. Самыми популярными стали экскурсия с роботом Клиошей в Музее современной истории России, авторская экскурсия художника Дмитрия Гутова и режиссера Андрея Сильвестрова "Необыкновенные приключения Димы и Саши в ночном Пушкинском".

Также в списке лидеров путешествие по ночному Нижнему Новгороду "Ночь светла" от Волго-Вятского филиала ГМИИ им. Пушкина, экскурсия Русского музея по Мраморному дворцу, а также экскурсия по выставке "Милосердие войной не убито" и рассказ о подвигах медработников во время Великой Отечественной войны, подготовленные Белгородским центром народного творчества.

"Кроме того, на официальной странице акции собрана афиша онлайн-мероприятий, включившая в себя более 400 событий из 350 музеев со всей страны. Там же опубликованы подборки материалов о музеях, экспонатах и известных личностях. Суммарно материалы портала собрали около 1 млн просмотров. Наиболее популярными стали разделы "Ночь музеев", "Онлайн-афиша" и "Музеи", - добавляют в пресс-службе.

"Ночь музеев" стартовала в TikTok еще 14 мая. В аккаунте "Культурно" в этот день начался марафон экскурсий от ведущих музеев страны, в котором приняли участие Государственный исторический музей, Музей Востока, Русский музей, Мультимедиа арт музей, Политехнический музей, Театральный музей им. Бахрушина, Московский планетарий и другие.

"На данный момент официальный аккаунт портала "Культура.РФ" показал рост подписчиков в три раза. Помимо этого, в TikTok запущен флешмоб #музейдома, где пользователи рассказывают о предметах своего дома, будто это музейные экспонаты. Флешмоб набрал 2,8 млн просмотров. Официальный хэштег акции #ночьмузеев посмотрели 8,7 млн раз", - добавляют в пресс-службе.