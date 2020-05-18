Российский мультфильм "Волки и овцы: Ход Свиньей" вошел в номинацию итальянской кинопремии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Единственный российский мультфильм "Волки и овцы: Ход Свиньей" представлен в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" итальянской премии Pulcinella Awards, победителей которой назовут во время фестиваля Cartoons on the Bay в декабре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии Wizart.

"Номинации на премию Cartoons on the Bay Pulcinella Awards - ценное профессиональное признание, которое является подтверждением качества и востребованности наших фильмов. Итальянские зрители уже имели возможность посмотреть наши фильмы во время новогодних каникул на телеканале Rai Gulp, мы надеемся, что знакомство со второй частью франшизы "Волки и овцы" принесет им еще больше положительных эмоций", - отметил генпродюсер студии Юрий Москвин, чьи слова привели в пресс-службе.

Как уточнили в студии, фильм "Волки и овцы: Ход Свиньей" включили в номинацию "Лучший анимационный полнометражный фильм". Победителей премии Pulcinella Awards назовут во время фестиваля Cartoons on the Bay, который пройдет в городе Пескара с 3 по 5 декабря. Это единственный фильм из РФ, представленный в номинации.

По сюжету второго фильма полнометражной франшизы студии Wizart "Волки и овцы: Ход Свиньей" в размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются неожиданные гости - песец и маленькая овечка. Их появление влечет за собой большую опасность, которую герои могут преодолеть только сообща. Премьера картины состоялась в январе 2019 года.