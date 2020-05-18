Российские фильмы собрали в зарубежном прокате за 2019 год более $50 млн

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Кассовые сборы российских фильмов за рубежом за последние пять лет выросли в 3,5 раза, в 2019 году они составили более $50 млн. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического исследования "Российская киноиндустрия - 2019", выполненного аналитическим департаментом Фонда кино.

"За последние пять лет в пять раз возросло количество государств - импортеров российского аудиовизуального контента (с 23 до 120 стран с учетом всех каналов дистрибьюции), а кассовые сборы российских фильмов в зарубежном прокате выросли в 3,5 раза. В 2019 году за пределами нашей страны находились в прокате 94 российских фильма. Количество зрителей российского кино за рубежом составило 11,9 млн человек, кассовые сборы превысили $50 млн ($52,4 млн)", - говорится в документе.

Как уточнили в исследовании, это лучшие результаты, которых удалось достичь российскому кино в зарубежном прокате в текущих условиях продвижения национального контента. При этом рейтинг крупнейших отечественных фильмов по объему кассовых сборов в зарубежном прокате возглавляет спортивная драма "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева, кассовые сборы фильма составили $14,3 млн. Второе место занимает анимационная картина "Снежная Королева: Зазеркалье" ($7,8 млн), третье - мультфильм "Большое путешествие" ($3,9 млн).

Пятерку стран-лидеров по объему сборов российского кино возглавил Китай, в рейтинг также вошли Мексика, Южная Корея, Турция и Германия.

Согласно документу, совокупные кассовые сборы кинопроката РФ составили 55,5 млрд рублей, в кинотеатрах страны продали 219,4 млн билетов. "Темп роста по сравнению с 2018 годом составил +10,3% по кассовым сборам и +9,5% по количеству проданных билетов. Средняя цена билета выросла на 0,7% и составила 252,8 рубля (в 2018 году - 251,0 рубля)", - отмечается в исследовании.