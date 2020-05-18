Швыдкой предложил выделять россиянам средства на книги и посещение учреждений культуры

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Необходимо рассмотреть вариант выделения россиянам средств на посещение кинотеатров, театров и других учреждений культуры, а также приобретение книг в эпоху постпандемии. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

С середины марта российские культурные учреждения закрыты для посетителей. Крупнейшие музеи и театры оценивают упущенный из-за этого доход в десятки миллионов рублей.

"В условиях непростой экономической ситуации, которая очевидно затронет большое число людей после пандемии, в семейных бюджетах расходы на культуру не будет занимать того места, какое она занимала до начала пандемии и экономической рецессии. Очевидно, что люди будут тратить деньги на предметы и сферы первой необходимости - продукты питания, медицину, образование, одежду и так далее. И это на самом деле одна из ошибок, потому что ясно совершенно, что культура и общение с живым искусством выполняют две миссии как минимум", - сказал Швыдкой.

Во-первых, культура - та сфера, где происходит развитие и формирование личности, добавил он. С другой стороны, она выполняет функцию социально-психологическую, обеспечивая устойчивость человека к разного рода внешним вызовам и угрозам.

"Такого рода инструменты, они известны в истории. Когда государство выделяет гражданам средства и это становится частью потребительской корзины, когда государство выделяет деньги на посещение кинотеатров, театров, приобретение книг и так далее, это, естественно, поддерживает и сферу искусства и культуры", - сказал Швыдкой.

Зарубежный пример

В качестве примеров он привел Италию, где молодым людям до 25 лет выдают ежегодно по €500 на приобретение книг. "В Финляндии есть целые программы поддержки школьников в посещении музеев, театров и так далее, причем это ложится не на плечи их родителей, а это является неотъемлемой частью школьной программы, часть расходов осуществляет государство так или иначе, бюджеты разных уровней", - рассказал Швыдкой.

Право на льготный вход в российские музеи сейчас есть у граждан, не достигших 18-летия, но, по мнению собеседника агентства, стоит подумать о том, чтобы поднять возрастной порог до 25 лет. Среди студентов сейчас льготный билет могут получить только учащиеся на профильных направлениях.

Швыдкой подчеркнул, что никакого научного прорыва, экономического прорыва нельзя осуществить без человеческого капитала, без образованных людей. "Без затрат на культуру будет очень трудно сформировать те поколения людей, которые сегодня нужны для реализации очень амбициозных и серьезных задач, которые в своих последних выступлениях ставит перед гражданами России, перед обществом, перед научным сообществом президент. Это утверждение требует доказательств, но доказательств было множество на протяжении последних 70-80 лет", - сказал он.