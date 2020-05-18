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Музей хрусталя во Владимире, закрытый после утраты экспоната, представил новую экспозицию

В обновленную экспозицию вошли 400 предметов, особое внимание в музее уделили экспонатам, связанным с историей Великой Отечественной войны

ВЛАДИМИР, 18 мая. /ТАСС/. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник в Международный день музеев представил новую экспозицию "Хрусталь" во Владимире, закрытую в 2018 году после того, как разбился один из экспонатов. Об этом ТАСС сообщила в понедельник генеральный директор музея Светлана Мельникова.

10 июня 2018 года в результате вибраций, возникших при проведении строительства фонтана на Театральной площади Владимира, был разрушен предмет Государственного музейного фонда Российской Федерации - стеклянная скульптура из композиции "Орхидеи" автора Корнеева, сделанная в 2002 году. Ущерб составил 150 тыс. рублей. В тот же день музейщики приняли решение о закрытии экспозиции "Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка", в безопасное место были перемещены более 430 музейных предметов из стекла.

"Это возрожденный музей, он существует с 1974 года, и сейчас, я очень надеюсь, что когда закончится история с коронавирусом, наши посетители увидят четвертую версию экспозиции. Для меня главное в этом музее - чтобы человек, зашедший сюда, восхитился и еще раз удивился тому, какие в России были заводы, умельцы, какие удивительные вещи они могли делать. Посмотрев этот музей, у людей должно появиться совершенно естественное желание поехать в музей хрусталя в Гусь-Хрустальный (где собрана крупнейшая коллекция художественного стекла) и посмотреть наш главный дворец хрусталя, которым мы гордимся", - сказала она.

В обновленной экспозиции представлены изделия из стекла и хрусталя, начиная от образцов гусевского завода Акима Мальцова второй половины XVIII века до современных работ, всего более 400 предметов. Особое внимание музейщики уделили экспонатам, связанным с историей Великой Отечественной войны, - здесь представлена сделанная в подарок Сталину лампа, украшенная изображениями батальных сцен, вазы, украшенные символами Победы. Важным приобретением музея стала также композиция "Архитектура", состоящая из семи скульптур.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений. В 1998 году музей-заповедник включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, он является хранителем уникальных памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО Владимирского края.

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