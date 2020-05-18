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Портал "Культура.РФ" установил рекорд в 380 тыс. посетителей за день

В апреле ежедневное число визитов портала составляло около 250 тыс.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Посещаемость портала "Культура.РФ" растет во время периода самоизоляции, побит рекорд в 380 тыс. посетителей за день. Об этом сообщил в понедельник директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры Вадим Ваньков.

Федеральные учреждения культуры с середины марта закрыты для посещения из-за коронавируса.

"Сейчас мы наблюдаем пик интереса со стороны аудитории. У нас растут все показатели по просмотрам и по посещаемости, фактически в два раза мы выросли. На каждой неделе бьем рекорды. Достигли уже 380 тыс. посетителей в день - это было на День Победы", - сказал Ваньков на онлайн-конференции "Музеи в эпоху пандемии: границы и возможности", организованной петербургским Центральным выставочным залом "Манеж".

В апреле министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что ежедневное число визитов портала приблизилось к отметке 250 тыс.

"Культура.РФ" - гуманитарный просветительский проект Минкультуры России. На портале можно найти разделы, посвященные музыке, театру, кино, литературе, а также расписание онлайн-трансляций. Афишу формируют учреждения культуры со всей России.

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