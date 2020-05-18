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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: каждый пятый россиянин, пользующийся интернетом, посещал виртуальные музеи

Среди музеев, которые россияне хотят посетить виртуально, лидируют исторические, отмечается по итогам опроса
Описание
© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин, пользующийся интернетом, посещал виртуальный музей. Среди музеев, которые граждане хотят посетить виртуально, лидируют исторические и художественные, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

"Среди россиян, имеющих доступ к интернету (83% от всех россиян), каждый пятый посещал виртуальный музей (19%). Из них 72% виртуально гуляли по музеям в 2020 году, причем, каждый второй из них - во время карантина (в апреле-мае) - 57%. О сохранении в последние карантинные месяцы прежней частоты посещения виртуальных музеев сообщили 42% тех, кто их посещает. Чаще стали их посещать 29%, реже - 25%", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.

Среди музеев, которые россияне хотят посетить виртуально, лидируют исторические (47%), больше ими интересуются 45-59-летние (52%). На втором месте находятся художественные музеи (40%), желание их посетить виртуально чаще высказывали женщины (53%). "Технические музеи хотели бы посетить виртуально 30% россиян, чаще мужчины (49%) и 25-34-летние респонденты (42%). Побывать в естественнонаучных и краеведческих музеях хотели бы 27% и 24% россиян соответственно. Только 12% хотели бы посетить литературные музеи, эта доля выше среди россиян 18-24 лет (29%)", - говорится в тексте.

Лидирует в списке отечественных музеев, которые россияне желают посетить виртуально, Эрмитаж: его хотели бы осмотреть 23% респондентов. Также в топ-4 попали Третьяковская галерея (19%), Пушкинский музей (7%) и Русский музей (6%). Среди зарубежных музеев с большим отрывом россияне назвали желаемым к виртуальному посещению Лувр (26%).

"Абсолютное большинство россиян посещали музеи за последние несколько лет (89%), эта доля сохраняется с 2014 года. К тому же, практически каждый третий был в музее в течение последнего года (29%). Безусловно, пандемия повлияла на ситуацию: о посещении музеев в течение последних 2-3 месяцев в этом году сообщили на 7 п.п. меньше россиян, чем в 2018 году (7% vs 14%)", - отметили авторы опроса.

Решением проблемы закрытых для офлайн-посещений музеев становятся виртуальные туры. О возможности "прогуляться" по музею онлайн информированы 82% россиян, причем 32% сообщили, что хорошо знают об этом. В Москве и Санкт-Петербурге уровень информированности о виртуальных музеях составляет 94%, в городах-миллионниках - 89%. Наименьшую информированность демонстрируют жители сел: среди них слышали о таком формате посещения музея 74% опрошенных. Всероссийский опрос был проведен 16 мая 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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