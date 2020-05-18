В Волковском театре в Ярославле возобновились репетиции

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Репетиции двух спектаклей "Сирена и Виктория" и "Забыть Герострата" начались в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе театра.

Ранее из-за пандемии коронавируса в театре были приостановлены все репетиции и показы спектаклей. 15 мая к работе приступил административный персонал.

"Возобновились репетиции двух спектаклей. "Сирена и Виктория" - спектакль по пьесе Александра Галина в постановке народного артиста РФ Валерия Кириллова. И "Забыть Герострата!" - спектакль репетирует художественный руководитель театра Сергей Пускепалис, это премьера по пьесе Григория Горина", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в пьесе "Сирена и Виктория" всего три персонажа, поэтому репетиции можно проводить с соблюдением всех необходимых мер в связи с пандемией коронавируса. Работа над спектаклем "Забыть Герострата!" находится на стадии разбора материала с актерами.

На момент прекращения репетиций в Волковском театре шла подготовка к премьере мюзикла Егора Дружинина "Еврейское счастье". Репетиции мюзикла еще не возобновились, так как в нем задействовано большое количество актеров. "Премьеры уже для нового сезона. В четверг состоится заседание художественного совета театра, где будут утверждены изменения в постановочных планах", - уточнили в пресс-службе.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма.