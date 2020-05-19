Исследование: пандемия скорректирует темпы роста рынка анимации в России на 2020-2021 годы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Исследование, проведенное при построении долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма", прогнозирует рост рынка российской анимации на 20% ежегодно, но пандемия коронавируса скорректирует эти цифры в сторону небольшого уменьшения. Об этом рассказала во вторник ТАСС председатель правления студии Юлиана Слащева.

По ее словам, в этом году при построении долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма", компании Roland Berger и Jayson Partners исследовали динамику рыночных объемов российской анимации, в том числе, рост лицензионных продаж, кинотеатральные сборы и другие показатели.

"В 2018 году рынок российской анимации составлял порядка 6 млрд рублей ($100 млн), что, конечно, совсем немного по сравнению с международными развитыми рынками, но потенциал роста огромен. Это же исследование прогнозирует 20% рост каждый год. Думаю, будет корректировка на пандемию в сторону некоторого уменьшения показателей 2020 и 2021 годов, которое выровняется в последующие годы", - сказала Слащева.

Она отметила, что российская коммерческая анимация стала занимать важные позиции на международном рынке. По словам Слащевой, на рынке онлайн-контента Key Buyers Event: Digital Edition "Союзмультфильм" планирует принимать активное участие в секции копродукции.

Международный онлайн-рынок контента Key Buyers Event: Digital Edition пройдет с 8 по 14 июня на специально разработанной платформе. Участников ожидают презентации российских компаний и их новых проектов, показы документальных и художественных фильмов, сериалов и анимации. Международным закупщикам представят проекты для совместного производства.