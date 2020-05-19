Более 100 деятелей культуры прочтут онлайн роман "Они сражались за Родину"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Более 100 известных деятелей культуры и искусства, а также политиков примут участие в онлайн-марафоне, приуроченном к 115-летию со дня рождения Михаила Шолохова и прочтут главы его романа "Они сражались за Родину". Онлайн-марафон по чтению романа организован государственным музеем-заповедником писателя, сообщил во вторник первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"В юбилей всемирно известного писателя Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова запускает литературную акцию-чтение "Вместе с Шолоховым "Они сражались за Родину". В день рождения лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова 115 известных представителей культуры, искусства, политики в онлайн формате начнут читать главы его романа", - привели в пресс-службе губернатора слова Гуськова.

Акция начнется 24 мая в день рождения писателя, а затем продолжится в течение всего юбилейного 2020 года. Откроет чтение романа "Они сражались за Родину" внук писателя - первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ, президент ИКОМ России Александр Шолохов. Кроме того, первые строки романа также прозвучат в исполнении советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, губернатора Ростовской области Василия Голубева, министра культуры России Ольги Любимовой. Планируется, что затем чтение-марафон в течение всего года продолжат известные политики и писатели, артисты и бизнесмены, меценаты и медики, ученые и спортсмены.

"И конечно, в Год памяти и славы главы романа о Великой Отечественной войне прозвучат в исполнении ветеранов, вместе с автором переживших события тех лет, - отметил Гуськов. - Шолоховское слово востребовано сегодня как никогда. И современному поколению как никогда важны его уроки честного, принципиального и отважного человека, бесконечно любившего свою Родину".

Трансляция акции будет вестись на страницах Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова в социальных сетях.

Михаил Александрович Шолохов (1905 - 1984) - cоветский писатель, дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980). Автор романов "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Они сражались за Родину", рассказа "Судьба человека" и др. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965) за роман "Тихий Дон". Шолохов родился на хуторе Кружилине станицы Вешенской Донецкого округа Области Войска Донского (ныне - хутор Кружилинский Шолоховского района Ростовской области), которая является центральным местом действия в "Тихом Доне". Еще при жизни писателя в Вешенской был открыт бюст Шолохова. На родине писателя создан Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, он является единственным в России государственным музеем писателя.