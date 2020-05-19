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Александринский театр представит онлайн-премьеру по детективному сюжету Бориса Акунина

Участниками интерактивного спектакля "Драма на шоссэ" станут Константин Богомолов, Мария Миронова, Татьяна Толстая и Алексей Пивоваров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Премьера онлайн-перформанса по детективному сюжету Бориса Акунина откроет 26 мая новый проект Александринского театра в цифровом пространстве под названием "Другая сцена". Как сообщил на пресс-конференции во вторник художественный руководитель театра Валерий Фокин, участниками интерактивного спектакля "Драма на шоссэ" станут Константин Богомолов, Мария Миронова, Татьяна Толстая, Алексей Пивоваров и другие известные деятели.

"Первой премьерой "Другой сцены" будет предложение, идея, которую эксклюзивно для нас сделал известный писатель Борис Акунин. Он [предложил] нам сделать спектакль по его детективному рассказу, <...> в котором происходит судебное разбирательство некоего преступления, и вокруг этого крутится сюжет со всякими разными проявлениями. Будет группа присяжных заседателей, в [их число] будут входит достаточно известные люди. На сегодняшний день у нас первая группа присяжных уже сформирована, среди них - актеры, режиссеры, [в том числе] Константин Богомолов, актриса Мария Миронова", - рассказал Фокин на презентации проекта, прошедшей на виртуальной площадке пресс-центра ТАСС.

В число присяжных заседателей войдут журналисты Николай Сванидзе и Алексей Пивоваров, писательница Татьяна Толстая, пианистка Полина Осетинская. "Абсолютно разные люди из разных профессий, которые будут интерактивно в диалоге участвовать, смотреть весь этот процесс и как присяжные заседатели принимать в этом участие. Мне кажется, это интересная и в то же время драматическая игра, потому что речь идет о серьезном разборе преступления, не просто о шутке. Мы хотим сделать это профессионально и достойно", - сказал Фокин.

Участие зрителей

В интерактивном спектакле будут заняты актеры Александринского театра, именно они будут разыгрывать судебное разбирательство, отметил худрук. "Какое участие зрителя? Самое главное, потому что ради этого все и сделано. Зритель будет иметь возможность голосовать: за состав присяжных, за выборы старшины этих присяжных из шести человек, за их вердикт - правы они или не правы", - уточнил он.

Кроме того, зрители смогут в ходе просмотра сделать пожертвования. Собранные средства будут разделены в равных долях между благотворительным фондами "Детский хоспис" и фондом поддержки деятелей искусства "Артист", рассказал Фокин.

По его словам, продолжение этого интерактивного проекта будет зависеть от того, как пройдет предстоящий дебют. "Если мы поймем, что это стоит продолжать - а мне кажется, что, может, и стоит при хорошем результате, то, конечно, присяжные будут меняться", - сказал Фокин.

"Другая сцена"

Проект "Другая сцена" преследует цель художественного освоения интернет-пространства. Это попытка "сделать оригинальные спектакли, оригинальные проекты специально для интернет-трансляций, которые могли бы пройти в интерактивном диалоге, куда можно было бы подключить пользователей, зрителей наших, чтобы они участвовали в действии", отметил Фокин.

Режиссер Александринского театра Антон Оконешников представил на пресс-конференции основные проекты "Другой сцены". По его словам, это будет "большая мультижанровая программа", которая будет включать разные направления: современный танец, музыку, перформансы, мультимедийные акции и другие форматы. "Очень важно, что эта "Другая сцена" будет создана молодыми режиссерами, художниками, хореографами, музыкантами", - сказал он, отметив, что представить эти проекты театр планирует в августе.

Одним из первых проектов станет "Театр у аппарата" - интерактивный перформанс, в рамках которого зрители будут звонить по телефону на определенный номер, попадать на "виртуальную АТС", отвечать на некоторые вопросы. "Мы попытаемся понять, какой тип пьесы вас интересует и соединим вас с корифеями Александринского театра, которые вам прочитают какой-то текст и с вами повзаимодействуют", - рассказал Оконешников, назвав этот проект продолжением традиции радиопостановок, но на другом техническом и художественном уровне.

В планах театра стоит интерактивный онлайн-перформанс и одновременно мастер-класс под названием "Зачем такой танец?" хореографа Владимира Варнавы, а также документальная пьеса, которая будет создаваться "здесь и сейчас" на платформе WhatsApp совместно с городским центром "Контакт", работающим с трудными подростками. Кроме того, команда Александринки представит экспериментальный аудиовизуальный перформанс. "Интересно в нем то, музыкальными инструментами в этом оркестре будут специально выращенные микробы", - отметил Оконешников.

О театре

Национальный драматический театр России (Александринский театр) является старейшим национальным театром России, он учрежден Сенатским Указом от 30 августа 1756 года. В разные годы в театре работали выдающиеся театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Николай Акимов и другие, а спектакли александринцев вошли во все мировые энциклопедии театра. В 2014 году Александринскому театру присвоен статус Национального достояния, в апреле 2016 года театр включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

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