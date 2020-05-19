Защиту претендующих на субсидии Минкультуры кинопроектов проведут дистанционно

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Департамент кинематографии Минкультуры РФ откроет прием заявок на получение субсидий для производства игровых национальных фильмов с 20 мая. Очную защиту проектов в этом году заменят на дистанционное рассмотрение презентаций проектов экспертами, об этом сообщается на сайте ведомства.

"С 20 мая по 12 июня 2020 г. объявляется сбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета. <…> Организации кинематографии смогут представить проекты с помощью новой электронной формы, разработанной Минкультуры России. Кроме того, сохраняется стандартная процедура подачи заявок на бумажных носителях", - говорится в сообщении на сайте.

Как уточнили в ведомстве, в игровом кино принимаются проекты детских фильмов, авторских и экспериментальных лент. В связи с эпидемиологической ситуацией департамент дает возможность организациям кинематографии предоставить ряд документов в виде копий, заверенных собственной печатью.

Кроме того, очную защиту проектов, которая предполагает проведение мероприятия с большим количеством участников, заменят на дистанционное рассмотрение презентаций проектов членами экспертных советов. Департамент также начнет принимать заявки на создание неигровых проектов с 25 мая по 15 июня.