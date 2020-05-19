Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Режиссер и заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Голуб умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте Александринского театра, где он трудился почти 20 лет.

"На 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Александрович Голуб <…> О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.

В 1970 году Владимир Голуб окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина при Московском государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. С 1987 по 2006 годы он работал в Александринском театре.

В театре отмечают, что наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где "всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры, а его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей".

За 19 лет работы он поставил 16 спектаклей, в числе которых: "Торможение в небесах" (1988), "Лисистрата" (1989), "Свои люди - сочтемся" (1990), "Убийство в Немуре" ("Нежданный друг") (1991), "Александр Невский" (1991), "Блэз" (1992), "Картины московской жизни" (1993), "Поклонимся великим тем годам..." (спектакль-концерт, 1995), "... Sorry" (1996), "Комедия из нашей жизни" (1997), "Сказка о царе Салтане..." (1999), "Деревья умирают стоя" (2001), "На всякого мудреца довольно простоты" (2002), "Тринадцатый номер" (2003).