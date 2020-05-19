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Кассета с невыпущенной песней Маккартни и Старра ушла с молотка за $12,5 тыс.

Кассета содержит две версии Angel in Disguise. Одну исполняет Пол Маккартни, аккомпанируя себя на пианино, в другой звучит вокал Ринго Старра и сведены вместе все музыкальные инструменты и подпевки

ЛОНДОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Кассета с невыпущенной песней Пола Маккартни и Ринго Старра, двух бывших участников английской группы The Beatles, ушла с молотка за £10,2 тыс. ($12,5 тыс.). Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме Omega Auctions, торговая площадка которого находится в городке Ньютон-ле-Уиллоус в английском графстве Мерсисайд, на родине "ливерпульской четверки".

"Кассета была продана за £10 240 с учетом премии покупателя", - сообщил ТАСС директор аукционного дома Пол Фэйруэзер.

Автором композиции Angel in Disguise был Маккартни. Он написал ее вместе с экс- ударником группы для 10-й сольной пластинки Старра Time takes time (1992). Однако в итоге песня не была включена в альбом - ее забраковал сам Ринго. По словам Фэйруэзера, песню почти никто раньше не слышал и она до сих пор остается неизданной, хотя, по его мнению, могла бы стать хитом среди поклонников творчества экс-битлов.

Кассета с записью долгое время находилась в коллекции британца Тони Принса, диск-жокея станции "Радио Люксембург", которая вещала на Британские острова с 1933 по 1992 год. Он и выставил ее на торги вместе с сотнями редких пластинок, значков и сувениров, посвященных истории рок-н-ролла и поп-музыки.

Кассета содержит две версии Angel in Disguise. Одну исполняет Маккартни, аккомпанируя себя на пианино. В другой, более полной, звучит вокал Старра и сведены вместе все музыкальные инструменты и подпевки. Также на кассете есть композиция Ринго Everyone Wins. Она была сначала положена на полку, однако позднее увидела свет в составе сборника песен музыканта.

The Beatles

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Ливерпульская четверка является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Группа также стала обладательницей десяти премий Grammy, а журнал TIME включил ее участников в число самых влиятельных персон ХХ века.

Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четверых музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент из битлов живы Пол Маккартни, ему 77 лет, и Ринго Старр (79). Джон Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке фанатом, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.

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