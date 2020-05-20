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Основатель отечественной школы игры на саксофоне Маргарита Шапошникова отмечает 80-летие

На этот день был запланирован большой концерт с оркестром и учениками, который из-за пандемии перенесли на осень

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Создатель отечественной исполнительской школы игры на саксофоне, профессор Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных, народная артистка России Маргарита Шапошникова в среду встретит 80-летие за городом, праздничный концерт и встречу с друзьями отложили из-за пандемии коронавируса.

"Если пустит погода, поедем в лес. Гостей сейчас невозможно позвать - опасно. Но конечно, будут бесконечные звонки. Не верится, что 80 лет. Я себя на них и не чувствую: просто стала более мудрой, более знающей. А эмоциональный строй на очень высоком уровне", - рассказала она ТАСС.

В этот день у Шапошниковой был запланирован большой концерт с оркестром и учениками, который теперь будет перенесен на осень. Она обещает сыграть на празднике.

"Было задумано, что я буду играть с оркестром тему 24-го Каприса Паганини, а мои прославленные ученики - Концерт-каприччио, написанный Григорием Калинковичем для меня. Это произведение для меня - как Концерт Чайковского для пианистов: я его всю жизнь играю", - рассказала профессор.

В честь юбилея саксофонистки 1 февраля стартовал Sax-марафон, концерты которого должны были пройти в ряде российских городов. Пандемия нарушила планы: весенние выступления перенесены. "Раньше меня всегда ругали: "Что ты выступаешь весь концерт и лишь немного - ученики?" А сейчас мои ученики в техническом смысле высоко скакнули, поэтому я им даю сцену", - отметила Шапошникова, школа которой насчитывает уже пять поколений: от шестилетних ребят до людей старше педагога.

Расширение возможностей

Шапошникова и сейчас, в самоизоляции, продолжает преподавать и находит в онлайн-формате свои преимущества. "Очень активно сейчас работаю, потому что в меру своих возможностей владею интернетом. Я ощущаю расширение своих возможностей сейчас: дома у педагога вся литература и записи под рукой, да и это нельзя сравнить с занятием в душном классе. Это просто потрясающе", - признается она.

"Как опытный музыкант я слышу, когда звучит, а когда не звучит. Если человек играет неэмоционально, это чувствуется и на экране", - подчеркнула педагог. При этом Маргарита Константиновна отмечает, что нельзя оставить обучение полностью в цифре - живое общение не теряет важности, и необходим баланс.

Педагог считает своей миссией не только техническое обучение игре на саксофоне, но и формирование личности музыканта, которому будет что вложить в свою музыку.

"Ученики в первый-второй год - желторотые, но к третьему курсу у них начинает открываться понимание, что они музыканты. К сожалению, вообще у молодых музыкантов не всегда хватает понимания, что игра на инструменте - это не просто двигать пальцами, стучать или дудеть. Это то, что происходит внутри, из-за чего все это. Моя задача - наполнить человека, чтобы он был личностью. Но чтобы эта личность на высоком профессиональном уровне могла передать свои мысли и чувства через саксофон", - пояснила Шапошникова.

Она признается, что сама играет регулярно. "Играю я на том же уровне, только в малых дозах, без большой нагрузки на организм. Но занимаюсь: активизирую свои "саксофонные" мышцы, всю внутреннюю систему. Могу показать любой прием", - поделилась юбиляр.

Маргарита Шапошникова родилась 20 мая 1940 года в Саратове. Там же окончила музыкальное училище, а затем РАМ и аспирантуру им. Гнесиных по классу кларнета в Москве. С 1965 года непрерывно преподает в Гнесинке: сначала вела специальный класс кларнета, а с 1970-х годов формирует класс саксофона. Среди ее учеников - заслуженные артисты России, профессора и доценты российских вузов, более 50 лауреатов международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов, в том числе Сергей Колесов и Никита Зимин - лауреаты Конкурса им. Адольфа Сакса в Бельгии.

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