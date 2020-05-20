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Владимирский музей получил в дар письменный стол автора "Лета Господня" Шмелева

Осенью музей планирует представить масштабную выставку

ВЛАДИМИР, 20 мая. /ТАСС/. Благотворители передали в дар Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику письменный стол русского писателя, дважды номинированного на Нобелевскую премию, Ивана Шмелева. Артефакт пополнит богатую коллекцию музея, связанного с русском мыслителем, его представят осенью на выставке, сообщила ТАСС гендиректор музея Светлана Мельникова.

Писатель Шмелев (1873-1950) умер в эмиграции, в 2000 году перезахоронен в некрополе Донского монастыря в Москве. С 1901 года по 1908 год он работал во Владимирской казенной палате, где сейчас находится выставочный центр музея-заповедника.

"До коронавирусных событий мы побывали в Париже, и сейчас в фонды музея-заповедника оформляется письменный стол Ивана Сергеевича Шмелева. Он станет одним из самых, наверное, ярких экспонатов нашей экспозиции, поскольку это тот самый стол, за которым работал великий Шмелев <...>, - гладкая поверхность, выдвижные ящики, внутри следы от чернил, которые, очевидно, были пролиты невзначай, <...> его значение для русской истории бесконечно", - сказала она.

В 2015 году наследники писателя передали в музей во Владимир из Парижа более сотни экспонатов, связанных с именем Шмелева. Среди них домовая семейная икона, на которой изображены святые покровители писателя, его жены и сына. Особый интерес историков вызывает маленькое евангелие, которое когда-то принадлежало патриарху Тихону, а затем было подарено другим священником Ивану Шмелеву.

100-летие "Русского исхода"

По словам Мельниковой, подарок особенно значим для музея в год 100-летия "Русского исхода", осенью 2020 года планируется масштабная выставка, на которой будут представлены ценные экспонаты, связанные с именами почти 60 известных людей, имеющих отношение к Владимирскому краю в революционный период. Как сообщили ТАСС в музее-заповеднике, всего в фондах музея хранится более 500 экспонатов, рассказывающих об известных представителях русской эмиграции. Это создает основу создания во Владимире первого регионального музея русской эмиграции. Ранее в музее сообщили о начале работы по созданию центра русской эмиграции в последней дворянской усадьбе региона в Муромцево.

В 2020 году исполняется 100 лет исхода из Крыма на кораблях Российского императорского флота 150 тыс. человек и прибытия Русской эскадры на свою последнюю стоянку в тунисский город Бизерта. Этот исход ознаменовал конец организованного белого движения на территории революционной России, по пути следования эскадра делала остановки в ряде государств. В результате исхода десятки тысяч российских соотечественников оказались в Турции, Греции, на Мальте, в Болгарии, Сербии, Франции.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений. В 1998 году музей-заповедник включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, он является хранителем уникальных памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО Владимирского края.

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