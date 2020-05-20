Российский триллер "Аванпост" в числе первых выйдет в прокат в Японии после карантина

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Фантастический триллер "Аванпост" Егора Баранова станет одной из первых больших премьер в Японии после открытия кинотеатров, картина выйдет в прокат 12 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Premier Studios.

"Российский фантастический фильм "Аванпост" станет одной из первых масштабных кинопремьер Японии после окончания карантина. Постапокалиптический триллер с Петром Фёдоровым и Алексеем Чадовым выйдет в Стране восходящего солнца 12 июня более чем на 100 экранах", - сообщили в пресс-службе.

Картина "Аванпост" режиссера Егора Баранова и сценариста Ильи Куликова рассказывает о ближайшем будущем, где в результате неустановленного катаклизма была потеряна связь почти со всей планетой. Жизнь осталась только в западной части России и некоторых странах СНГ. Выжившие герои, военные и журналисты, должны разобраться в том, что же произошло, и стать частью масштабной битвы за судьбу человечества.

"Аванпост" - фильм производства Premier Studios. Соглашение о прокате картины подписала компания "Централ Партнершип", которая реализует международные права на "Аванпост", и независимая японская компания-дистрибьютор New Select.

Премьера фильма состоялась в ноябре 2019 года. Заглавную композицию к "Аванпосту" написал фронтмен группы Linkin Park Майк Шинода.

Как уточнили в компании, японский кинорынок является третьим по объемам сборов после Северной Америки и Китая. Местные кинотеатры закрылись в середине апреля, послабления были сделаны для некоторых нецентральных префектур с 11 мая. Предполагается, что в полном объеме они заработают только в июне.