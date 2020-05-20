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Финалистами премии "Лицей" стали писатели из десяти регионов России

Общий призовой фонд премии "Лицей" составит 4,8 млн рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Устроители премии литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов в среду объявили имена финалистов четвертого сезона. Об этом журналистам сообщили в оргкомитете награды.

В финал вышли авторы от 26 до 35 лет из Вологды, Калининграда, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Санкт-Петербурга, Томска, Москвы, Московской области, Черкесска, Алматы и Львова.

В номинации "Проза" финалистами стали Вера Богданова ("Павел Чжан и прочие речные твари"), Анастасия Володина, (Часть картины"), Ринат Газизов, ("Отправление"), другие. В категории "Поэзия" среди финалистов - Денис Безносов, Влад Гагин, Юлия Дрейзис, Александра Шалашова и другие.

В четвертом сезоне в жюри премии вошли поэт Вера Полозкова, писатель, профессор Высшей школы экономики Майя Кучерская, литературный агент Юлия Гумен, поэт Тимур Кибиров и председатель жюри - лауреат премии "Большая книга", главный редактор журнала "Юность" Сергей Шаргунов.

"Вам крупно повезло - вы пишете в том же возрасте, в котором писали и Пушкин, и Лермонтов, и Маяковский. Очень хочется художественно смелых, достоверных, оригинальных произведений. Я в это верю и вижу, как новые авторы появляются в большой бесконечной русской литературе, - цитирует оргкомитет Шаргунова. - Надеюсь, что премия "Лицей" в очередной раз высветит самых ярких, самых искренних и честных. В литературе всегда просторно".

Шесть лауреатов премии будут названы 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Общий призовой фонд премии "Лицей" составит 4,8 млн рублей.

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