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Пандемия коронавируса нового типа

Выставку Юрия Анненкова в Москве продлят до 23 августа из-за пандемии

В экспозиции представлены более 150 произведений

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Музей русского импрессионизма в связи с пандемией продлевает выставку "Юрий Анненков. Революция за дверью", которая должна была завершиться в конце мая, до 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба музея в среду.

Музей русского импрессионизма, как и остальные учреждения культуры, закрыт для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Из-за пандемии первая ретроспектива Юрия Анненкова проработала всего один месяц вместо запланированных трех и должна была закрыться в конце мая.

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"В условиях максимальной неопределенности нам удалось договориться со всеми партнерами, и экспозиция сохранится в полном составе до самого закрытия. Мы ждем распоряжений от правительства по дате открытия музеев, а пока продолжаем работу над всеми выставками, включая международные проекты с Францией, Прибалтикой, Швецией и Японией. Все они состоятся, но график открытий изменится", - прокомментировала гендиректор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, чьи слова приводят в пресс-службе.

На выставке собрано более 150 произведений живописи, графических портретов и эскизов к театральным постановкам из 12 музеев и 19 частных собраний России и Франции, включая три работы из Центра Помпиду в Париже.

"Для желающих больше узнать о герое выставки музеем подготовлены видеогид с куратором и дополнительные материалы в социальных сетях и на официальном YouTube-канале. Кроме того, в конце месяца в продажу поступит первая монография Юрия Анненкова, написанная крупнейшим исследователем его художественного наследия Ириной Обуховой-Зелиньской", - отметили в пресс-службе.

Ранее запланированная на лето выставка "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь" откроется 8 сентября. Также в пресс-службе сообщили, что на время карантина запущена онлайн-продажа билетов с открытой датой - посетители могут поддержать музей уже сейчас, а посетить будущие экспозиции в любой день до конца года.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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