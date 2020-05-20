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Сеть "Каро" планирует открыть шесть автокинотеатров в России

В репертуар таких кинотеатров войдут популярные картины прошлых лет и фильмы, которые недавно были в прокате
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© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Каро" намерена открыть шесть площадок для автокинотеатров в России, проект находится на стадии согласования. Об этом сообщила президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова в интервью телеканалу РБК.

"Около шести площадок мы планируем открыть в ближайшее время - автокинотеатров. Мы хотим, чтобы у людей была возможность смотреть все-таки кино на большом экране, поэтому мы сейчас на некой финальной стадии [согласования]", - сказала она.

Популярные картины прошлых лет и фильмы, которые недавно были в прокате, войдут в репертуар автокинотеатров "Каро". Их планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщила Зинякова. "Мы планируем открыть автокинотеатры в Москве, Санкт-Петербурге, Казани <…> Для запуска мы ждем только согласования городских властей. Мы уже ведем работу по формированию репертуара, в него войдут популярные фильмы прошлых лет, недавние хиты проката и спецпрограммы в рамках "Каро.Арт", - рассказала Зинякова.

По ее словам, билеты в автокинотеатры можно будет приобрести онлайн, по ним бесконтактно проехать на любое свободное парковочное место. "Попкорн и напитки подвезут сотрудники к автомобилю за пять минут до начала показа", - добавила собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе сети сообщили о запуске интернет-платформы "Каро.Арт.LIVE" для показа фильмов с последующим обсуждением, а также для проведения онлайн-встреч с режиссерами и кинокритиками. В "Каро" также прогнозируют, что после окончания режима изоляции людям понадобится какое-то время для возвращения к привычному образу жизни, но к моменту открытия кинотеатров зрители "будут готовы достаточно быстро вернуться в кинозалы, разумеется, при наличии средств".

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