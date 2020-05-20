Премьера фильма "Общага" по роману Алексея Иванова запланирована на осень

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьеру режиссерского дебюта Романа Васьянова "Общага" по роману Алексея Иванова "Общага-на-крови" планируется провести в кинотеатрах осенью. Об этом в среду ТАСС сообщил продюсер картины Артем Васильев.

Действие фильма происходит в 1984 году в Свердловске. Студенты, живущие в общежитии, переживают внезапное самоубийство одной из студенток. Главные роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Илья Маланин и Геннадий Вырыпаев. Продюсерами фильма также выступают Игорь Мишин, Андрей Савельев.

"У нас есть прокатчик - Sony Pictures, мы надеемся на кинотеатральную премьеру осенью", - сказал Васильев. Как считает продюсер, формат онлайн-премьеры фильму не подойдет. "Мы считаем, что это кино для широкого экрана", - рассказал он.

Роман Васьянов известен как оператор фильмов "Стиляги" и "Одесса", "Ярость", "Отряд самоубийц". По его словам, он давно хотел экранизировать книгу Иванова сначала как оператор, но не смог найти подходящего режиссера, поэтому сам стал автором сценария и режиссером.

"Мне нравилась идея сделать фильм, действие которого происходит в одном помещении, но при этом говорящий о всем самом важном в человеческой жизни, о ее смысле и о тех препятствиях, которые мы встречаем на своем пути; фильм, в котором будут раскрыты и показаны человеческие отношения, их темные и светлые стороны", - цитируют его в пресс-службе Sony Pictures.