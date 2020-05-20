В Пскове открылся Пушкинский театральный онлайн-фестиваль

ПСКОВ, 20 мая. /ТАСС/. Спектакль "Шинель. Dress Code" по повести Николая Гоголя в исполнении петербургского театра "Приют комедианта" открыл в среду вечером XXVII Пушкинский театральный фестиваль, который из-за пандемии коронавируса впервые за свою историю проходит в режиме онлайн. Видеотрансляции 22 спектаклей, которые созданы на основе или по мотивам произведений Пушкина и других российских классиков, будут вестись до 8 июня, мероприятие проходит при поддержке Союза театральных деятелей России, сообщил в среду ТАСС арт-директор фестиваля Андрей Пронин.

"Мы в течение 1,5 месяцев готовили этот фестиваль, связывались с самыми разными театрами и России, и зарубежья. По разным причинам (и по финансовым, и по юридическим) какие-то спектакли не удалось показать. Программа в итоге составлена из тех спектаклей, которые по тем или иным причинам не смогли побывать в Пскове: либо те, которые сошли с репертуара, либо те, которые просто не помешаются на сцену псковского театра драмы и для них не найти подходящую площадку в Пскове и Псковской области", - сказал Пронин.

Он добавил, что фестиваль открылся постановкой "Шинель. Dress Code". "Это спектакль Тимофея Кулябина, выпущенный им в 2012 году в Петербурге. Тогда еще его имя не было широко известно. И довольно любопытно пересмотреть этот спектакль, который давно уже не идет. Явно сегодня он вызовет куда больший интерес, чем тогда, когда фамилия Кулябина мало что кому говорила", - уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что осенью планируется провести вторую часть фестиваля в уже привычном формате, в зале пушкинского театра в Пскове, который является главной театральной площадкой региона. "Эта онлайн-программа выступает такой компенсацией для псковских зрителей тех спектаклей, которые они не увидели в свое время. Надеюсь, что она привлечет внимание не только псковичей, но и любителей театра со всей России", - сказал Пронин.

Видеотрансляции спектаклей организованы на портале фестиваля pushfest.ru, а также на сайте псковского театра драмы им. А. С. Пушкина. Афиша фестиваля насчитывает 22 спектакля, созданных режиссерами в театрах Петербурга, Бурятии, Карелии, Омской, Саратовской, Тюменской областей, а также в Израиле, Литве, Финляндии и Эстонии. Все спектакли, участвующие в фестивале, созданы на основе или по мотивам произведений Пушкина и других российских классиков. На закрытии онлайн-программы, 8 июня, будет показана запись спектакля литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса "Борис Годунов" по одноименной трагедии Пушкина.

Пушкинский фестиваль проходит в Пскове с 1994 года. Традиционно в программу театрального форума включены художественные выставки, презентации инсталляции, встречи с известными театральными деятелями, критиками, режиссерами и писателями. За годы проведения фестиваля на его площадках выступали лучшие театры России, Франции, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Германии, Эстонии, Латвии и других стран. Фестиваль проводится при поддержке администрации Псковской области.