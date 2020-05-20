Владельцы кинотеатров направили в Роспотребнадзор предложения по возобновлению работы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Владельцы кинотеатров предложили Роспотребнадзору в первое после возобновления работы время увеличить перерывы между сеансами и сделать более гибкими условия по рассадке в залах. Об этом ТАСС рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Ранее Минкультуры вместе с крупнейшими киносетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации для работы кинотеатров после снятия ограничений, введенных в стране в результате пандемии коронавируса.

"В наших предложениях есть ряд пунктов, которые касаются специфики работы кинотеатров, в частности, применение систем бесконтактной покупки билетов - через автоматы или онлайн, по возможности бесконтактная продажа поп-корна и газировки. Есть предложения по рассадке в зале, чтобы сделать процесс более гибким. Мы понимаем, что люди, чаще всего, приходят в кино, например, семьями. Глупо рассаживать семью, которая и так два месяца уже вместе провела на карантине. Скорее, зрители должны сами выбирать места с учетом социальной дистанции", - сказал Березин.

Кроме того, представители отрасли предложили увеличить перерывы между сеансами, поскольку на обработку залов потребуется больше времени, и не допускать начала сеансов в одно и тоже время, чтобы избежать скопления большого числа зрителей в фойе. "Мы также предложили ограничить продажу билетов на уровне 50% заполнения зала. Понятно, что Роспотребнадзор предложит и свои варианты по условиям возобновления работы", - добавил собеседник агентства.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу после того, как будут пройдены все три обозначенных ведомством этапа снятия ограничений. Березин отметил, что процесс открытия кинотеатров будет "долгим и мучительным".

"Зрителям понадобится какое-то время, чтобы понять, что в кино ходить можно и нужно. Потребуется два-три месяца, чтобы люди привыкли к этой мысли. Но им нужен повод пойти в кино - это вопрос фильмов и рекламных кампаний", - заключил собеседник агентства.