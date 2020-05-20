Любимова предложила провести посвященный Эрмитажу фестиваль в Абу-Даби

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выступила с предложением провести фестиваль "Дни Эрмитажа в Абу-Даби". Инициатива была озвучена в рамках онлайн-встречи с министром культуры и развития знаний Объединенных Арабских Эмиратов Нурой бинт Мохаммед Аль-Кааби.

"В рамках проекта планируется не только открыть выставку шедевров одного из крупнейших российских музеев в ОАЭ, но и организовать встречи деятелей музейной сферы, реставраторов, хранителей, провести лекции, кинопоказы и мастер-классы", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

В Минкультуры РФ подчеркнули, что главная идея проекта - участие в его мероприятиях зрителей наряду с музейными профессионалами. "В свою очередь эмиратский министр подержала это предложение и готова обсудить детали после нормализации эпидемиологической ситуации", - отмечается в сообщении.

В ходе онлайн-встречи Любимова рассказала, что Минкультуры РФ совместно с МИД России готовят меморандум о сотрудничестве между министерствами. Когда документ будет подготовлен российской стороной, он будет направлен на рассмотрение в министерство ОАЭ.

Также министр культуры РФ рассказала своей коллеге о портале "Культура.РФ", который предоставляет доступ к записям кинофильмов, спектаклей, концертов, аудиокниг, экскурсий и лекций. "В мае этого года "Культура.РФ" ежедневно посещают около 400 тыс. уникальных пользователей", - цитируют Любимову на сайте ведомства.