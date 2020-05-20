Аукционный дом MacDougall's 30 мая проведет торги предметами русского искусства

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Британский аукционный дом MacDougall's 30 мая проведет онлайн-торги произведениями русского искусства. Как сообщили ТАСС в среду в аукционном доме, участники торгов будут спорить за полотна Василия Верещагина (1842-1904), Ивана Шишкина (1832-1898), Константина Коровина (1861-1939), а также за работы современных российских художников.

Первоначально планировалось, что торги будут проходить с 30 апреля по 16 мая, однако затем были перенесены по техническим причинам.

Топ-лотом предстоящего аукциона должна стать картина Константина Сомова (1869-1939) "Девушка и студент", которую один из основателей общества "Мир искусства" написал в 1919 году. Ее оценочная стоимость составляет £200-300 тыс. ($245-367 тыс. по текущему курсу). "Лесной пейзаж" Шишкина оценен устроителями аукциона в £80-120 тыс. ($98-147 тыс.), "Порт Ниццы" и "Эйфелева башня ночью" Коровина - в £150-200 тыс. ($184-245 тыс.). Оценочная стоимость небольшой картины "Иконостас в церкви Иоанна Богослова на Ишне близ Ростова Ярославского" Верещагина установлена на уровне £25-40 тыс. ($31-49 тыс.).

Неделя торгов предметами русского искусства традиционно проходит в британской столице два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо MacDougall's в ней принимают участие аукционные дома Sotheby's, Christie's и Bonhams. Суммарная выручка последней недели "русских торгов", прошедшей в Лондоне осенью прошлого года, составила £37,5 млн ($48,5 млн по курсу на тот момент).

Ранее на этой неделе Sotheby's сообщил о том, что проведет в мае-июне два онлайн-аукциона предметов русского искусства. С 26 мая по 2 июня пройдет аукцион "Русская живопись", на 9-17 июня намечена секция "Русское декоративно-прикладное искусство". Christie's запланировал онлайн-торги предметами русского искусства на период с 1 по 21 июля. Отказ от традиционного формата проведения торгов обусловлен продолжающейся пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом.