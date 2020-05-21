Пять домов культуры создадут в 2020 году в Забайкалье на дальневосточную субсидию

ЧИТА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края в 2020 году создаст в регионе пять полностью оснащенных домов культуры за счет "дальневосточной субсидии" по программе социального развития центров экономического роста, сообщила журналистам пресс-служба министерства культуры региона.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром РФ. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее призывал власти регионов активизировать строительство социальных объектов на средства субсидии.

"Поселения, в которых появятся новые дома культуры, определены в 2019 году в результате общественного голосования в социальных сетях, в котором приняли участие почти 14 тысяч человек. Благодаря средствам, выделенным по плану социального развития центров экономического роста Забайкальского края, мы решаем важнейшие проблемы отрасли, в том числе создаем новые объекты культуры", - приводятся в сообщении слова министра культуры края Татьяны Цымпиловой.

Дома культуры будут открыты в селах Цаган-Челутай, Линево-Озеро, Ушарбай и Смоленка, Нерчинский Завод. На их создание выделено около 300 млн рублей.

В 2019 году за счет средств дальневосточной субсидии в Забайкалье капитально отремонтировали три дома культуры в поселке Приисковый, в селе Гунэй и городе Балее. Кроме того, в селах Шара и Шишкино открылись модульные библиотеки, оснащенные современным оборудованием и техникой.

Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона - это 6,6 млн человек. В 2019 году на средства единой субсидии в регионах ДФО построили 281 объект, провели капремонт 215 соцучреждений и объектов инфраструктуры, приобрели оборудование для 103 больниц и 103 ФАП.