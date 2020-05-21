{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Перу просят Christie's вернуть несколько предметов искусства, выставленных на торги

Сообщается, что речь идет о "семи культурных ценностях, составляющих национальное культурное наследие", выставленных на продажу на запланированных на 29 июня торгах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 мая. /ТАСС/. Министерство культуры Перу обратилось к французскому представительству международного аукционного дома Christie's с просьбой вернуть несколько предметов искусства эпохи доколумбовых цивилизаций, существовавших на нынешней территории этой южноамериканской республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о "семи культурных ценностях, составляющих национальное культурное наследие", выставленных на продажу на запланированных на 29 июня торгах. Это, в частности, фрагмент тканого полотна с изображением мифических персонажей и кувшин с орнаментом, состоящим из насечек, выполненные в технике, характерной для культуры Паракас (900 - 200 лет до н. э.). Среди анонсированных к продаже лотов эксперты министерства также обнаружили предмет ткацкого искусства культуры Уари (600 - 1000 годы н. э.). В представленный перуанцами список внесены и три золотых кубка с изображением животных и вымышленных существ, а также металлический головной убор Сиканской культуры (750 - 1375 годы н. э.).

Минкультуры обратилось в МИД Перу за содействием в возврате культурных ценностей, говорится в сообщении ведомства. В министерстве не исключают, что указанные предметы искусства были вывезены из страны незаконным путем. Их приблизительная стоимость не называется. На сайте торговой площадки также нет информации об этих артефактах.

Теги
Перу
Новое слово или временный эксперимент? Как театры выживают в Zoom
Одно дело в период самоизоляции показывать старые премьеры, а совершенно другое — эти премьеры ставить. В мире набирает обороты Zoom-театр, когда спектакли показываются онлайн, а актеры играют из своих собственных квартир. Рассказываем, что это и как работает
Читать полностью