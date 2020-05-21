Власти Перу просят Christie's вернуть несколько предметов искусства, выставленных на торги

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 мая. /ТАСС/. Министерство культуры Перу обратилось к французскому представительству международного аукционного дома Christie's с просьбой вернуть несколько предметов искусства эпохи доколумбовых цивилизаций, существовавших на нынешней территории этой южноамериканской республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о "семи культурных ценностях, составляющих национальное культурное наследие", выставленных на продажу на запланированных на 29 июня торгах. Это, в частности, фрагмент тканого полотна с изображением мифических персонажей и кувшин с орнаментом, состоящим из насечек, выполненные в технике, характерной для культуры Паракас (900 - 200 лет до н. э.). Среди анонсированных к продаже лотов эксперты министерства также обнаружили предмет ткацкого искусства культуры Уари (600 - 1000 годы н. э.). В представленный перуанцами список внесены и три золотых кубка с изображением животных и вымышленных существ, а также металлический головной убор Сиканской культуры (750 - 1375 годы н. э.).

Минкультуры обратилось в МИД Перу за содействием в возврате культурных ценностей, говорится в сообщении ведомства. В министерстве не исключают, что указанные предметы искусства были вывезены из страны незаконным путем. Их приблизительная стоимость не называется. На сайте торговой площадки также нет информации об этих артефактах.