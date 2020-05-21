Музей "Гараж" продлевает сразу несколько выставок из-за пандемии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" скорректировал выставочный план на этот год в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Несколько выставок продлены, а открытие Триеннале российского современного искусства перенесено на сентябрь, сообщили ТАСС в пресс-службе музея в четверг.

"Гараж" первым из российских музеев объявил о закрытии из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса - он приостановил работу с 14 марта. "Музей "Гараж", как и все российские музеи, с нетерпением ждет окончания режима самоизоляции, хотя в настоящий момент неизвестно, когда мы снова откроем наши пространства в Парке Горького. В свете последних событий музей скорректировал выставочный план на 2020 год", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что выставка "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985" продлена до 2 августа, выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969" и Atelier E.B "Прохожий" - до 9 августа. Инсталляция Моники Сосновской "Упражнения на конструкцию. Сгибание" продлевается до 30 июля, инсталляция "Трансформер" Ербосына Мельдибекова будет открыта в июле.

"Вторая Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей" и инсталляция Томаса Сарасено "Движущие атмосферы" откроются 11 сентября", - добавили в пресс-службе. Музей также запустил продажу билетов с открытой датой, которые будут действительны до 30 декабря.

Ранее в музее сообщили о запуске проекта "Рефлексии" для поддержки художников и авторов, пишущих об искусстве. Его участникам - исследователям, философам и кураторам - предложено написать небольшие эссе, "которые складываются в хронику текущего состояния мира". В свою очередь каждый автор эссе выбирает художника, работой которого иллюстрируется текст.

Первыми в проекте будут доступны материалы Евгении Абрамовой и Анастасии Богомоловой, Александра Евангели и Евгения Гранильщикова, Егора Кошелева и Людмилы Барониной. Каждому участнику "Рефлексий" будет выплачен гонорар. Отмечается, что проект стал лауреатом конкурса "Общее дело" программы "Эффективная филантропия" Благотворительного фонда Владимира Потанина".

О музее

Музей, основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В разное время в "Гараже" проходили выставки Марка Ротко, Марины Абрамович, Такаси Мураками, Виктора Пивоварова и других художников. В мае 2014 года центр современной культуры "Гараж" сменил имя на музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. В июне 2015 года "Гараж" переехал в свое первое постоянное здание на территории парка Горького.