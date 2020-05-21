Около 1,3 млрд рублей уже распределили на поддержку учреждений культуры России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первая часть средств объемом 1 млрд 269 млн рублей из выделенных правительством РФ 3,8 млрд рублей уже распределена на поддержку учреждений культуры в период пандемии. Об этом сообщил в четверг первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин на заседании комитета Госдумы по культуре.

Как стало известно 10 мая, правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей Министерству культуры РФ, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры.

"Распоряжением предусмотрено выделение средств в общем объеме 3,8 млрд руб. в целях сохранения уровня заработной платы работников музеев, театров, концертных организаций, подведомственных Минкультуры, обеспечения расходов на охрану и пожарную безопасность и в том числе уплаты налогов. Доводится на сегодняшний день частями, ежемесячно. Первая сумма, которая была доведена, - это 1 млрд 269 млн рублей. Они уже в настоящее время распределены и доводятся до наших учреждений", - сказал Обрывалин.

По его словам, так как в структуре заработной платы доля внебюджетных затрачиваемых средств составляет от 10% у музыкальных коллективов, до 40-60% у театров и до 80% у музеев, то в первую очередь средства отправляются на оплату труда.

"У нас не было задержек в зарплатах в принципе в федеральных организациях. <…> На следующей неделе эти суммы будут находиться уже внутри наших подведов (подведомственных учреждений - прим. ТАСС)", - уточнила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она добавила, что сумма формируется исходя из размера организации, уровня выпадающего дохода, количества человек в труппе. "Мы ориентируемся на зарплату в 2019 году - она должна сохраняться той же. Не средней по региону, а той, какой она была в конкретной организации", - сказала Любимова.