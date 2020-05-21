Еще 44 компании могут войти в перечень системообразующих культурных организаций России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ предлагает включить в перечень системообразующих культурных организаций еще 44 компании, в том числе театры, музеи и филармонии. Об этом сообщила в четверг глава ведомства Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре.

"Со стороны Министерства культуры также предоставлены все документы в Министерство экономического развития, это 44 организации. <...> Вот эти 44 организации - это наши самые крупные театры, музеи, концертные организации и филармонии. Мы ждем следующего заседания [в правительстве], чтобы они добавились в список российских системообразующих компаний", - сообщила министр.

Ранее в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере культуры вошли студии "Рок", "ТриТэ" Никиты Михалкова, "Ленфильм", киноконцерн "Мосфильм", компании "СТВ", "Арт Пикчерс Студия", "СТВ", студии анимационного кино "Мельница", "Визарт фильм", "Аэроплан", "Смешарики" и "Союзмультфильм", сети кинотеатров "Киномакс" и "Синема Парк". По данным Минкультуры, всего в списке 26 организаций.

Любимова также сообщила, что Министерство культуры РФ прорабатывает варианты поддержки небольших музеев и театров в ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Как стало известно 10 мая, правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей Министерству культуры РФ, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры.

"Изначально были проработаны и направлены в Минэкономразвития все выпадающие расходы крупных концертных организаций, крупных театров, крупных музейных площадок. Сейчас так же небольшие театры и музеи, которые обратились, начали работу с Министерством культуры, они достаточно разобщены, к сожалению. Их не очень много на данный момент обратилось в Министерство культуры. Наша задача так же всех посчитать, понять их выпадающие доходы, представить их в Минфин, и, наверное, в том числе, надеюсь, не без вашей помощи, подумать, как мы можем помочь этим организациям", - сказала Любимова.

Она добавила также, что увеличена поддержка Союза композиторов России. "Также отдельная часть работы по Союзу кинематографистов, по мероприятиям, по работе с ветеранами. Мы прорабатываем сейчас с ними возможные меры поддержки", - сказала министр культуры РФ.