Музеи в регионах могут начать работу с 1 июня

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Музеи в регионах России могут начать работу с 1 июня при одобрении региональных властей, сообщила в четверг глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

С середины марта российские учреждения культуры закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

"В принципе музеи, особенно региональные, с 1 июня готовы потихонечку-потихонечку начать эту деятельность. В зависимости, разумеется, от того, какова позиция губернатора по этому вопросу в каждом отдельном регионе", - сказала Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре.

Любимова считает, что российские театры начнут возвращаться к привычному формату работы в августе после режима самоизоляции для борьбы с коронавирусом.

"Мы собираемся выйти ближе к сентябрю. Возможно, и другая заполняемость будет в театре, и к этому времени мы сможем быть чуть ближе друг к другу во всех смыслах", - сказала Любимова, уточнив, что решение будет приниматься совместно с Роспотребнадзором.

Министр сообщила, что практически с каждым федеральным театром проработана своя дорожная карта по выходу из ограничений. "Так, например, Большой театр уходит в отпуск. Это займет июнь и июль. В августе будет постепенный выход с ... небольшими репетициями в зависимости от ситуации в регионе. Театр Вахтангова планирует в июне посвятить две недели репетициям, если позволит эпидемиологическая ситуация в Москве", - рассказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.