В музеях появятся разметки на полу, как в аптеках

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Специальная разметка на полу появится в музеях, как в аптеках и торговых центрах. Об этом сообщила в четверг на заседании комитета Госдуму по культуре министр культуры РФ Ольга Любимова.

С середины марта российские учреждения культуры закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

"Мы потихонечку закрывали [музеи] и сокращали количество посетителей - сначала оставили только россиян, потом убрали группы, то есть можно было ходить в музей с членами семьи, но нельзя было ходить по 25-40 человек в группе. Я думаю, так же мы будем возвращаться - по два-три человека, в музее должны быть специальные разметки на полу расклеены в разных частях экспозиционных, это будет напоминать немножко, конечно, аптеку или торговый центр", - сказала Любимова.

Все эти меры, добавила она, будут согласовываться с Роспотребнадзором. "Мы сейчас собираемся сделать внутри Министерства культуры понятную инфографику и запустить ее в соцсетях, потому что всем интересно, как можно будет посещать [музеи]", - сказала министр культуры РФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.