Минкультуры поможет Ленфильму разобраться с правами на "золотую коллекцию"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ занимается ситуацией вокруг прав на "золотую коллекцию" киностудии "Ленфильм". Об этом сообщила в четверг министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре.

"Это действительно очень большая проблема, мы занимаемся ею как с киностудией Горького, так с "Ленфильмом" и с "Союзмультфильмом", потому что мы понимаем, что должны дальше проследить за тем, чтобы "золотая коллекция" находилась в Госфильмофонде, а права на дистрибуцию - у наших АО, потому что это является еще одной возможностью дохода для этих студий, которые мы всячески должны поддерживать", - сказала Любимова.

Министр напомнила, что так уже были возвращены права на "золотую коллекцию" Госфильмофонда.

Любимова также отметила, что сейчас киностудия "Ленфильм", где недавно сменилось руководство, разрабатывает стратегию и новый комплекс мер, которые должны быть утверждены советом директоров. "Мы все прекрасно знаем, что мы должны сделать все, чтобы компания не была банкротом. Мы сейчас будем вытаскивать любыми способами и не доводить ситуацию до банкротства", - подчеркнула министр.

О ситуации на "Ленфильме"

"Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. В конце октября 2019 года сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.

24 декабря 2019 года Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры РФ, объявил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее гендиректора. Распоряжением Росимущества 7 февраля продюсер Инесса Юрченко была назначена врио гендиректора "Ленфильма" после увольнения Эдуарда Пичугина.

В середине января 2020 года издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что "Ленфильм" 15 января получил составленное в конце декабря письмо Андрея Белоусова (на тот момент помощник президента, сейчас - первый вице-премьер РФ) и Мединского (сейчас - помощник президента) с предложениями по выводу из кризиса "Ленфильма", одобренными президентом России. В частности, в письме, по данным издания, предлагается заключить договор с Госфильмофондом о передаче "Ленфильму" на 25 лет лицензии на его "золотую коллекцию", в том числе права на показ фильмов как на бесплатных, так и платных телеканалах.