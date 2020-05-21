"Ленфильм" объявил о продолжении онлайн-показов картин из "золотой коллекции" по 1 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Петербургская киностудия "Ленфильм" объявила о продолжении программы онлайн-показов фильмов из ее "золотой коллекции" по 1 июня. Ежедневно кинокомпания будет размещать в сети одну из картин вместе с материалами об их создателях и съемках, сообщили в четверг в ее пресс-службе.

"Киностудия "Ленфильм" продолжает онлайн-показы своих лучших кинокартин на своем официальном YouTube-канале. Каждый день киностудия будет представлять для просмотра в сети один из фильмов своей "золотой коллекции". Показы будут сопровождаться дополнительными материалами, в которых мы расскажем об авторах лент и о том, как они создавались", - говорится в сообщении.

Среди предстоящих онлайн-сеансов - киноленты "Начальник Чукотки", пять фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, "Республика ШКИД", "Три толстяка" и другие.

Программа интернет-показов началась 13 апреля с демонстрации легендарной картины "Человек-амфибия", созданной по одноименному роману Александра Беляева. На канале в настоящее время также доступны к просмотру "Полосатый рейс", "Свадьба в Малиновке", "Старший сын" и многие другие. Онлайн-афиша включает в общей сложности более 40 фильмов разных жанров и эпох.

Киностудия "Ленфильм" ведет историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 30-х годах прошлого века. На студии сняты такие фильмы, как "Чапаев", трилогия о Максиме, "Гамлет", "Дама с собачкой", "Двадцать дней без войны" и множество других.