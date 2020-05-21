Любимова рассказала, как будет организована работа музеев и театров

"Конечно, мы вынуждены будем сделать ограничения для каждого посетителя, потому что норма сейчас установленная, которая будет какое-то время работать в российских музеях, - один человек на 20 кв. м. Группы появятся, конечно, в самую последнюю очередь, про них мы пока не говорим", - сказала Любимова.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Норма "один человек на 20 кв. м" будет установлена в российских музеях, чтобы обезопасить сотрудников и посетителей от распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью программе "Время" на Первом канале.

Ранее в четверг она сообщила, что музеи в регионах могут начать работу с 1 июня. "Это не значит, что 1 июня там появятся первые посетители, как вы понимаете. Полный цикл - порядка двух месяцев. Для начала нам нужно полностью продезинфицировать эти помещения. При этом вы понимаете, какая это ответственность, если речь идет о музейных помещениях, где находятся уникальные экспонаты, делать это надо очень тщательно", - пояснила министр культуры РФ.

Также, по ее словам, нужно установить прозрачные стекла, которые будут разделять сотрудников музеев, предоставляющих информацию, от посетителей. "Потом, мы понимаем, что уникальный паркет многих наших федеральных музеев на время добавит в свой орнамент привычные для нас уже тейпы, наклейки, которые, как правило, мы видели в аптеках или торговых центрах", - добавила Любимова.

"Также мы думаем и о наших сотрудниках. Мы понимаем, что, например, в тех регионах, где климат достаточно суровый и холода приходят рано, возраст гардеробщиков не может превышать 60 лет. А наши сотрудники, работающие в залах, которые будут открыты для посещения, не могут быть старше 65 лет. Поэтому приходится сейчас и эти проблемы решать. Но тем не менее все так хотят работать, что, конечно, сейчас это внушает лишь воодушевление и для сотрудников министерства, и для людей, которые работают в российских музеях", - сказала министр культуры РФ.

Посещение театров

Любимова сообщила, что первые зрители театров, после открытия учреждений в сентябре, будут занимать места в зрительном зале в шахматном порядке.

"Я думаю, когда в театр должен будет прийти зритель, это будет сентябрь, мы будем прорабатывать меры, связанные с количеством зрителей в зале. Так, например, одна из мер, которые будут обсуждаться с Роспотребнадзором, - так называемый шахматный порядок. Эта практика уже мировая, она рассматривается <...> теперь и в России", - сказала министр.

По ее словам, билеты будут продаваться на нечетный ряд четные места, а на четный ряд - нечетные места. "Таким образом, выстраивается тот самый шахматный порядок. Но вы понимаете, что зрителей будет намного меньше. Экономика и выпадающие доходы какое-то время будут еще беспокоить <...>, но, тем не менее, все очень воодушевлены и готовятся, исходя из этого, рассматривают репертуар", - добавила министр.

Любимова отметила, что схожим образом обстоит ситуация и с филармониями. "Наверное, филармонии откроются с определенных произведений, которые дают возможность так расположить артистов, чтобы они могли безопасно выступить перед своими первыми зрителями", - сказала она.

Ранее на заседании комитета Госдумы по культуре Любимова сообщила, что российские театры начнут возвращаться к привычному формату работы в августе после режима самоизоляции для борьбы с коронавирусом. Министр уточнила, что практически с каждым федеральным театром проработана своя дорожная карта по выходу из ограничений.