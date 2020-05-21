Театр им. Волкова в Ярославле планирует представить три премьеры в ноябре

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Премьеры трех спектаклей будут представлены в ноябре в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Об этом журналистам в четверг сообщил художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

"17 июня будет сбор труппы. Открываем мы сезон, предположительно, в начале ноября. Если все будет хорошо, если в начале июня мы начнем репетировать, то готовимся к трем премьерам - "Забыть Герострата!", "Еврейское счастье" и "Сирена и Виктория". Если все получится, мы это сделаем на ноябрь", - сказал Пускепалис.

Ранее из-за пандемии коронавируса в театре были приостановлены все репетиции и показы спектаклей. На момент прекращения репетиций шла подготовка к премьере мюзикла Егора Дружинина "Еврейское счастье" по произведениям Шолом-Алейхема.

"Сирена и Виктория" - спектакль по пьесе Александра Галина в постановке народного артиста РФ Валерия Кириллова. Спектакль "Забыть Герострата!" ставит художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис, это премьера по пьесе Григория Горина.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".