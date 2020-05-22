Ценные записи из архивов Гостелерадиофонда начнут публиковать на "ЛитРес" с 28 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 800 ценных записей из архивов Гостелерадиофонда планируется опубликовать на "ЛитРес". Первая часть аудиосериала "12 стульев" по мотивам одноименного романа Ильфа и Петрова, которая откроет проект, будет доступна с 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"Крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, начинает публиковать ценные записи из архивов Гостелерадиофонда. Более 800 единиц контента впервые будут структурированы и официально доступны для широкой аудитории. Уже 28 мая на сайте и в приложениях "ЛитРес" выходит первая часть аудиосериала "12 стульев" по мотивам легендарного произведения Ильфа и Петрова", - рассказали в пресс-службе.

Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм является одним из крупнейших в мире архивов аудио, видео и фотоматериалов, которые были записаны до 1995 года. Специалисты Гостелерадиофонда переводят в цифровой формат магнитные пленки, созданные для радио с 40-х и до середины 90-х годов XX века.

По словам директора по развитию филиала ВГТРК Гостелерадиофонд Татьяны Тимофеевой, особенности звучания некоторых записей связаны с тем, в каком состоянии сохранилась магнитная лента до наших дней. "И даже потрескивание и шипение в звуке не делает запись менее ценной. Ведь она - единственная, другой такой нет и никогда больше не будет", - сказала Тимофеева, чьи слова привели в пресс-службе.

Пользователи сервиса первыми смогут ознакомиться с коллекцией аудиозаписей, которая включает радиоспектакли и постановки, детские сказки и инсценировки литературных произведений, записанные легендами двадцатого века. Они услышат голоса Олега Табакова, Андрея Миронова, Николая Караченцова и других артистов.

Как отметил гендиректор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев, коллекция будет постоянно пополняться и расти по мере перевода записей в цифровой формат.