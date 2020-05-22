МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборник очерков писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Планета людей" с автографом автора впервые выставлена на торгах в России - онлайн-аукцион пройдет 1 июня. Среди лотов будут представлены также первые издания "Маленького принца", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе аукционного дома Pioner & Co.

"В 1938 году, пытаясь совершить перелет по маршруту Нью-Йорк - Огненная Земля, Экзюпери потерпел аварию в Гватемале. Его самолет рухнул, едва поднявшись над аэродромом. "Планета людей" (в договоре с американским издательством книга именовалась "Ветер, песок и звезды") родилась из материалов, которые он написал по настоянию своего литературного наставника Жана Прево, чтобы выйти из крайне подавленного состояния после произошедшего", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что книга Экзюпери с автографом автора впервые выставлена на торгах в России. "Помимо данного лота, на аукционе в День защиты детей будут представлены первые издания "Маленького принца" Экзюпери на английском и французском языках, цветные авторизованные принты авторских иллюстраций, выпущенные ограниченным тиражом, литографированные иллюстрации к "Бременским музыкантам", а также серия [работ] японского художника Каору Кавано, посвященная детям", - отметили в пресс-службе.

Также на аукцион выставят эскизы иллюстратора, художника-постановщика Дмитрия Березовского к рисованному мультфильму "Сказка о рыбаке и рыбке" 1949 года, экранизации одноименной сказки Александра Пушкина.

Традиционно часть лотов будет благотворительными. "В этот раз у покупателей есть возможность поддержать новый проект великого отечественного аниматора Гарри Бардина "Песочница". На торги выставлены уникальные куклы ручной работы, созданные специально для мультфильма "Гадкий утенок", получившего премию "НИКА" в 2011 году как лучший анимационный фильм", - рассказали в пресс-службе.

В фильме было задействовано более 400 кукол, восемь из которых будут представлены на аукционе. Ожидается, что новый независимый проект Бардина сможет получить таким образом не менее 500 тыс. рублей. "Мой новый фильм будет адресован детской аудитории и не только. Герои фильма - дети. Место действия - песочница. Однако приоткрывать секреты и тайны будущего фильма я не могу. Вся работа по подготовке к съемкам и сама съемка уже идут и делаются вручную, на пленке, - рассказал Бардин, чьи слова приводят в пресс-службе.