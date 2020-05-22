Пушкинский музей из-за пандемии продлил выставку "Тату" до 27 сентября

Выставка открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков 3 марта и проработала всего две недели. Как говорят в музее, она была крайне актуальна - в день приходили около 3 тыс. посетителей. С середины марта Пушкинский музей, как и остальные учреждения культуры, закрыт для посетителей из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Изначально выставку "Тату" планировалось завершить 31 мая.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина договорился с партнерами и продлил выставку "Тату", посвященную искусству татуировки, до 27 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в пятницу.

"Мы очень рады, что наши партнеры - Музей на набережной Бранли, пошли нам навстречу, мы смогли договориться о продлении выставки "Тату" до 27 сентября. Таким образом, у зрителей еще появится возможность увидеть эту потрясающую выставку в Москве", - сказали в пресс-службе.

Выставка "Тату" - совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Ранее проект был представлен в различных музеях мира - Королевском музее Онтарио, Филдовском музее естественной истории и других. Кураторами выставки в Москве выступают Анн Ришар и Жюльен Дэнфлиск (HEY! Modern Art and Pop Culture), а также Варвара Шкерменева, заместитель заведующего отделом организации выставок ГМИИ им. А.С. Пушкина, Александра Савенкова, ведущий специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея.

Экспозиция, где представлено около 200 экспонатов, разместилась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Работы активных сегодня тату-мастеров демонстрируются на созданных специально для выставки объемных силиконовых моделях - слепках с частей тела реальных людей. Также среди экспонатов работы бельгийского художника Вима Дельвуа и итальянского скульптора Фабио Виале.